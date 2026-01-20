YouTube チャンネル「kouichitv」で人気沸騰の動画クリエイター・コウイチが監督・脚本を務めた初の長編映画『とれ！』がKADOKAWA 製作・配給にて2026年1月16日（金）よりテアトル新宿ほか全国公開中です。コウイチ監督は、YouTube チャンネル「kouichitv」を運営し、若者を中心に熱狂的なファンがつく動画クリエイターです。コウイチが監督を手掛けた初の短編映画「最悪な1日」が札幌国際短編映画祭で特別賞を受賞、短編映画「消