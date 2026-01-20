「YouGov」の調査結果…ジャッジ27位、ベッツ31位英国に本社を置く市場調査会社「YouGov」の米国版はこのほど、現役で活躍する最も人気のあるスポーツ界の著名人（2025年第4四半期）を公開した。ドジャース・大谷翔平投手は、知名度ランキングで全体9位に入り、米国出身以外の選手では最高位だった。「すご過ぎるやろ普通に」とファンも驚きを隠せない。大谷人気は疑いようのない事実のようだ。全体1位はジョン・シナ（55％）