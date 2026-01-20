2022年に盗塁王獲得…昨季も42試合で15盗塁ブレーブスが19日（日本時間20日）、オリオールズからFAとなっていたホルヘ・マテオ内野手と1年100万ドル（約1億5800万円）で契約に合意したと複数の米メディアが伝えた。前日にはキム・ハソン内野手に“悲劇”が起きた球団にあって、マテオは代役としての働きに期待される。マテオは近年故障に苦しんでいるが、2022年にはリーグ最多35盗塁、2023年には32盗塁をマークするなど走力は