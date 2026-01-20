食楽web JR東京駅のエキナカ商業施設・グランスタ東京では、間近に迫ったバレンタインデーに向けた新作チョコレート＆スイーツが登場しています。 近年、「義理」や「本命」といった“クラス分け”は薄らいでいますが、やはり深い絆で繋がっているパートナーには、ワンランク上のチョコレートを贈りたいもの。そこで今回は、高級チョコレートを扱うブランド『メゾンカカオ』『カファ