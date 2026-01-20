英国に本社を置く市場調査会社「YouGov」の米国版が発表ドジャース・大谷翔平投手の“知名度”が判明した。英国に本社を置く市場調査会社「YouGov」の米国版はこのほど、現役で活躍する最も人気のあるスポーツ界の著名人（2025年第4四半期）を公開。大谷は成人全体で9位にランクインした。全体1位はジョン・シナ（55％）、2位はシモーネ・バイルズ（54％）、3位にレブロン・ジェームス（48％）が入った。そして37％を集めた大