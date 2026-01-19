「THE FINALS-diana2025-」が開催“愛されキャラ”がラスト公演を盛り上げた。DeNAのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」は18日、横浜市の関内ホールで「THE FINALS-diana2025-」を開催。そこに登場した人気マスコットに、ファンが「カワイイ大渋滞」「最高でした」と歓喜している。舞台に現れたのはDeNAのマスコット、DB.スターマンとDB.キララ。定番のユニホーム＆キャップ姿で登場すると、dianaメンバーと共演。2025メ