お笑いタレントの横澤夏子（35）が18日放送のTBS系「ちょっと聞いてよ！もやもやバカリ」(日曜後1・30)に出演。美容室での「もやもや」エピソードを語った。番組では、身近に潜む「もやもや」をショートアニメで再現。陣内智則が美容室でのもやもやエピソードとして「毎回思うのが、定型文でシャンプーの時に“洗い流し足りていないところありますか”って聞かれる。知らんと。俺は泡は見えへんから」と語った。続けて横澤は