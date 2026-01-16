µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¾®Çä¶È³¦¤Ç¤ÏAI³èÍÑ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ß¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±Åê»ñ³ÈÂç¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ä¥í¥¦¥º¤Ï¸ÜµÒÂÎ¸³¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÉôÌç²£ÃÇ¤ÇAIÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×³Æ¼Ò¤ÏAI¤òÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢°Õ»×·èÄê¤ä³ÍÆÀ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤ÊAI¥Ä¡¼¥ë¤Ï¾®Çä¶È³¦¤òÂç¤­¤¯ÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¾®Çä´ë¶È¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¶½µ»½Ñ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ö¶È¤Ø¼è¤ê¹þ¤à¤Ù¤­¤«¡¢¤¤¤Þ¤ÀºÇÅ¬¤Ê¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤