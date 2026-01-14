¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ê¥¬¥Î»á¤¬ÉÁ¤¯¡È¤¯¤Þ¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ê¥¬¥Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¤Õ¤ï¤â¤Á¡ª ¤¯¤Þ¤À¤é¤± ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¯¤¸¡×¤¬¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ê¥¬¥Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È ¥Ê¥¬¥Î¤¯¤¸¡×¤ä¥Ê¥¬¥Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ê¥¬¥Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´Éô¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡ª ¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¯¤¸¡×¤Î·ÊÉÊ°ìÍ÷¢£¤¯¤Þ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ê¥¬