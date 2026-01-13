ソニービズネットワークス株式会社は、法人向け ICT ソリューション「NURO Biz（ニュー ロ・ビズ）」および法人向け高速インターネット接続サービス「NURO アクセス」と人気アニメ『機動戦士ガンダム』とのコラボを１月13日（火）より実施する。 「NURO Biz」は法人向け ICT ソリューションブランド。主要サービスである「NURO アクセス」は高速インターネット接続サービスで、圧倒的な通信速度・安定性・コストパフォーマンスによ