プレゼントあり！「NURO Biz×機動戦士ガンダム」コラボ開始
ソニービズネットワークス株式会社は、法人向け ICT ソリューション「NURO Biz（ニュー ロ・ビズ）」および法人向け高速インターネット接続サービス「NURO アクセス」と人気アニメ『機動戦士ガンダム』とのコラボを１月13日（火）より実施する。
「NURO Biz」は法人向け ICT ソリューションブランド。主要サービスである「NURO アクセス」は高速インターネット接続サービスで、圧倒的な通信速度・安定性・コストパフォーマンスによりビジネスをサポート。今回のコラボでは『機動戦士ガンダム』の名シーンとのコラボ動画をはじめ、「NURO Biz」と「NURO アクセス」の公式サイトが『機動戦士ガンダム』仕様になるサイトジャックやコラボグッズのプレゼントキャンペーンと様々な企画を展開。
１月13日（火）より公開されたコラボ動画では、「NURO Biz」の法人向け高速インターネット接続サービス＝“働く人が通じ合う道具”である「NURO アクセス」の安定性やコスパの良さを“戦いの道具”として扱われてきた主人公のアムロ・レイや宿敵のシャア・アズナブルが登場する名シーンとリンクさせて表現。より高度に進化した人類「ニュータイプ」にかけて「NURO タイプ」に覚醒してほしいというメッセージが込められている。
加えて、コラボ期間中は「NURO Biz」と「NURO アクセス」の公式サイトが宇宙空間が広がる『機動戦士ガンダム』仕様に。
さらに、今回はNURO Bizと『機動戦士ガンダム』のコラボグッズのプレゼント企画も実施中。まずは１月13日（火）〜３月24日（火）にコラボ特設ページから NUROアクセスの資料をダウンロードすると、A 賞「NURO Biz×『機動戦士ガンダム』 オリジナルロジクールマウス」が15名、B 賞「NURO Biz×『機動戦士ガンダム』 オリジナル PC ステッカー（５枚 セット）」が100名に抽選で当たる（当選者の発表は賞品の発送をもって。賞品は３月末以降順次発送）。
また、１月19日（月）〜１月29日（木）の期間中、NURO Biz 公式Xアカウント（@NUROBizbySony）をフォローし、『機動戦士ガンダム』の名シーン・名ゼリフとともに投稿した情シス担当者が思わず共感できる「情シスあるある」をリポストすると、抽選で75組150名にシリーズ最新作・映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』のムビチケをプレゼント（当選者にはNURO Biz 公式 X アカウントからダイレクトメッセージにてお知らせ。賞品は１月末以降順次発送）。なお、こちらは追加キャンペーンも実施予定とのこと。
(C) 創通・サンライズ
