◆大相撲▽初場所初日（１１日、両国国技館）再入幕の元大関・朝乃山（高砂）が黒星発進。西前頭１６枚目の欧勝海（鳴戸）の右をのぞかせ、左おっつけで土俵際まで攻めたが勝負を決められなかった。逆に回り込まれて最後は土俵際で上手投げを食らった。「左足が流れてしまった。本当にあと一歩だった」と悔やんだ。９本の懸賞がついており「懸賞金ほしかったなー」と苦笑した。２４年名古屋場所の５４３日ぶりの幕内土俵。一