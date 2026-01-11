憧れの舞台で「行くからには活躍したい」巨人からポスティング申請してブルージェイズと4年契約を結んだ岡本和真内野手が11日、東京都内の日本記者クラブで会見に臨んだ。29歳のスラッガーはメジャーへの思い、移籍の裏話、これからの10年間など、約1時間にわたって“岡本節”を展開した。主な一問一答は以下の通り。――メジャーへの意気込みを。「僕自身、ずっとメジャーでプレーするということを持ちながら野球をしてきました