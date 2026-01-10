１０日放送のＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・午後１０時）では、米軍がベネズエラで軍事作戦を展開し、マドゥロ大統領を拘束したほか、ベネズエラ産原油を無期限で管理すると発表したことなどを報じた。コメンテーターで出演の野村修也弁護士は「長年にわたって人権侵害とか違法行為を続ける独裁政権があった場合、国際法を守ることによって、逆にその政権を放置することになるのであれば、むしろ