ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¤¬£·Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ä¹Ç¯¼ê¤Ä¤«¤º¤À¤Ã¤¿¼Â²È¤ÎÀ°Íý¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤Îµ­²±¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÉÊ¡¹¤È¤ÎºÆ²ñ¤ä¼«¿È¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤·¤¿»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ ¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¼Â²ÈÀ°Íý¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¹â¶¶¡£¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¼ê¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÁÄÉãÊì¤ÈÆ±µï¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³Ø¹»¶Ð¤á¤À