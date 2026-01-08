¹â¶¶¹îÅµ¡¢¼Â²ÈÀ°Íý¤ËÃå¼ê¡Ä¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß
ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¤¬£·Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ä¹Ç¯¼ê¤Ä¤«¤º¤À¤Ã¤¿¼Â²È¤ÎÀ°Íý¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤Îµ²±¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÉÊ¡¹¤È¤ÎºÆ²ñ¤ä¼«¿È¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤·¤¿»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¼Â²ÈÀ°Íý¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¹â¶¶¡£¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¼ê¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÁÄÉãÊì¤ÈÆ±µï¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³Ø¹»¶Ð¤á¤À¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸¦µæ¼¼¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿»ñÎÁ¤Ê¤É¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤Û¤Ü»Í¸®Ê¬¤Î²ÙÊª¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î²È¡×¤È¤½¤ÎÊªÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸«Î©¤Æ¤Ç¤Ï¡Ö£´¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯£¶¡Á£·ÂæÊ¬¡×¤ËµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦ÂçÎÌ¤Î²ÙÊª¡£¿ôÆü¤ËÊ¬¤±¤Æ¤Îºî¶È¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ£µ¿Í¤È¤È¤â¤ËÀ°Íý¤ÈÈÂ½Ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºî¶È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÄÉã¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥§¡¼¥Ö¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ü¥È¥ë¤ä¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥ÉÍÑ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¡¢±ôÉ®¤Îºï¤ê¥«¥¹¤¬»Ä¤Ã¤¿¾®Êª¤Ê¤É²û¤«¤·¤¤ÉÊ¡¹¤¬¼¡¡¹¤È»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤Ð¤¤¡×¤È»×¤ï¤º´¶¾ð¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤Î¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤ä¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¡¢LD¡Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ë¡¢Éã¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤Î²»³ÚÉô¤ÎÄê´ü±éÁÕ²ñ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤âÈ¯¸«¡£¡ÖÂç»ö¤ËËè²óÊ¬¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÉã¤ÎÑÜÄ¢ÌÌ¤Ê°ìÌÌ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¸Å¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤âÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤«ËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£ÊìÊý¡¦ÉãÊý¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó£µÇ¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¤Î¼«¿È¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¼Ì¿¿¡¢¤«¤Ä¤Æ½¦¤Ã¤Æ»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦¸¤¡¦¥í¥ó¥í¥ó¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¡¢»þ´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¼Ì¿¿¤ÏËÜÅö¤Ë¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¡¢Çº¤à¡×¤ÈÀ°Íý¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Éã¤Î¸¦µæ¼¼¤«¤é»ý¤Áµ¢¤é¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î½ñÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÉ½ñ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿Éã¡£¤Ë¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¿ô¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¸ÅËÜ»Ô¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇºÆ³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤¿¤À¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤è¤ê¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¡×¤ÈÊª¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èºî¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¹îÅµ¤µ¤ó¤ÏÁÇÅ¨¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¥í¥ó¥í¥ó¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÊõ¤Î»³¡×¡ÖÎò»Ë¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¿¤Á¤ÎÀ°Íý¤Ï¥Û¥ó¥È¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥×¥í¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ªÊõ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í´¶¡ÄËþºÜ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¼Â²ÈÀ°Íý¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¹â¶¶¡£¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¼ê¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÁÄÉãÊì¤ÈÆ±µï¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³Ø¹»¶Ð¤á¤À¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸¦µæ¼¼¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿»ñÎÁ¤Ê¤É¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤Û¤Ü»Í¸®Ê¬¤Î²ÙÊª¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î²È¡×¤È¤½¤ÎÊªÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºî¶È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÄÉã¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥§¡¼¥Ö¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ü¥È¥ë¤ä¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥ÉÍÑ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¡¢±ôÉ®¤Îºï¤ê¥«¥¹¤¬»Ä¤Ã¤¿¾®Êª¤Ê¤É²û¤«¤·¤¤ÉÊ¡¹¤¬¼¡¡¹¤È»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤Ð¤¤¡×¤È»×¤ï¤º´¶¾ð¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤Î¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤ä¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¡¢LD¡Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ë¡¢Éã¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤Î²»³ÚÉô¤ÎÄê´ü±éÁÕ²ñ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤âÈ¯¸«¡£¡ÖÂç»ö¤ËËè²óÊ¬¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÉã¤ÎÑÜÄ¢ÌÌ¤Ê°ìÌÌ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¸Å¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤âÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤«ËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£ÊìÊý¡¦ÉãÊý¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó£µÇ¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¤Î¼«¿È¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¼Ì¿¿¡¢¤«¤Ä¤Æ½¦¤Ã¤Æ»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦¸¤¡¦¥í¥ó¥í¥ó¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¡¢»þ´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¼Ì¿¿¤ÏËÜÅö¤Ë¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¡¢Çº¤à¡×¤ÈÀ°Íý¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Éã¤Î¸¦µæ¼¼¤«¤é»ý¤Áµ¢¤é¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î½ñÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÉ½ñ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿Éã¡£¤Ë¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¿ô¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¸ÅËÜ»Ô¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇºÆ³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤¿¤À¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤è¤ê¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¡×¤ÈÊª¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èºî¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¹îÅµ¤µ¤ó¤ÏÁÇÅ¨¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¥í¥ó¥í¥ó¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÊõ¤Î»³¡×¡ÖÎò»Ë¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¿¤Á¤ÎÀ°Íý¤Ï¥Û¥ó¥È¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥×¥í¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ªÊõ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í´¶¡ÄËþºÜ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£