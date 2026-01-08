日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は8日、2025年の車名別の新車販売台数を発表し、ホンダの軽自動車「N−BOX」が20万1354台（前年比2.4％減）で、4年連続の1位になった。N−BOXは天井が高く、広い車内空間が人気のスーパーハイトワゴンに分類される軽自動車。軽自動車としては10年連続の1位で、2023年にはフルモデルチェンジをしている。2位はトヨタ自動車の「ヤリス」（16万6533台同0.2％増）、3位はスズキの「