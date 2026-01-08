仰木監督から有無を言わさぬ引退「お疲れさんでした」近鉄の伝説の4番打者・栗橋茂氏（藤井寺市・スナック「しゃむすん」経営）はプロ16年目の38歳、1989年シーズン限りで現役を引退した。自分から申し出たわけではない。3連勝4連敗で敗れた巨人との日本シリーズ終了から数日後に仰木彬監督から大阪市内のホテルに呼び出され、いきなり両手を握られ「長い間、お疲れさんでした」と言われて、察したという。その日は夕方から飲み