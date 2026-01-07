大谷翔平の等身大像、参考価格は1体につき5500万円発表されたドジャース・大谷翔平投手の“黄金像”が注目を集めている。金製品の製造・販売を行う株式会社SGCは、14日から開催する「大黄金展」で特別展示する投打2体の等身大像を公開。2体合わせた参考価格は1億1000万円の金製品に「ものすごい価値が出そう」と、ファンが声をあげている。「黄金のバッター 大谷翔平」と「黄金のピッチャー 大谷翔平」と銘打たれた2体の黄金像は