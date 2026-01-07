大谷翔平の等身大像、参考価格は1体につき5500万円

発表されたドジャース・大谷翔平投手の“黄金像”が注目を集めている。金製品の製造・販売を行う株式会社SGCは、14日から開催する「大黄金展」で特別展示する投打2体の等身大像を公開。2体合わせた参考価格は1億1000万円の金製品に「ものすごい価値が出そう」と、ファンが声をあげている。

「黄金のバッター 大谷翔平」と「黄金のピッチャー 大谷翔平」と銘打たれた2体の黄金像は、約2年の歳月をかけて完成した特注品。バッター像には1550枚、ピッチャー像には1450枚と、計3000枚の金箔を使用。バッター像は大谷の身長とほぼ同じ約1.9メートル（バット先端までは約2.4メートル）、ピッチャー像は約1.7メートルと大迫力の金箔像となっている。

気になる価値だが、1体につき5500万円の参考価格が設定されている。これは2024年シーズンに大谷が打ち立てた「50本塁打＆50盗塁」と、2年連続での50本塁打達成にちなんだもの。前人未到の記録に敬意を表しての設定ということがうかがえる。

また、今回のイベントでは「大谷翔平 純金コレクション2025」と題して、大谷のメダルが特別企画品として販売される。直径約5.4センチ、100グラムの純金を使用し、バッターとピッチャーの2種類を用意。販売予定価格は698万5000円。さらに1/10スケール（1826万円）と1/20スケール（561万円）の純金製フィギュアも販売が予定されている。

“純金”の大谷にファンの注目度も高く、SNSには「値段やばい」「すごいな」「すぐ売れるでしょうね」などのコメントが寄せられていた。金製品が一堂に会する展示販売会「大黄金展」は、14日から19日までの6日間、新宿高島屋で開催される。（Full-Count編集部）