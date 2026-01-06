中日は通算164本塁打のサノーを獲得した中日は6日、新外国人選手としてミゲル・サノー内野手を獲得したことを発表した。メジャー通算164本塁打を誇る大砲。球団ホームページで「日本の野球に慣れ、チームメートと力を合わせ、ドラゴンズ90周年の記念の年に優勝できるよう、私の持っているすべてを出してチームの勝利に貢献します」とコメントした。32歳のサノーは196センチ、126キロの巨漢を誇る右のスラッガー。ツインズ時代