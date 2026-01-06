中日は通算164本塁打のサノーを獲得した

中日は6日、新外国人選手としてミゲル・サノー内野手を獲得したことを発表した。メジャー通算164本塁打を誇る大砲。球団ホームページで「日本の野球に慣れ、チームメートと力を合わせ、ドラゴンズ90周年の記念の年に優勝できるよう、私の持っているすべてを出してチームの勝利に貢献します」とコメントした。

32歳のサノーは196センチ、126キロの巨漢を誇る右のスラッガー。ツインズ時代の2019年に自己最多34本塁打を放つなど4シーズンで20発以上を記録。メジャーでは2024年にエンゼルスで打率.205、2本塁打、6打点を記録したのが最後。オフはドミニカ共和国のウインターリーグでプレーしていた。

高橋宏斗、金丸夢斗両投手ら強力な先発陣に加え、野手陣も大型補強で競争が激化。バンテリンドームには今季からホームランウイングが左中間と右中間に設置され、サノーにはリーグ5位の83本塁打に終わった打線の起爆剤として期待される。

午後12時前に発表されたビッグニュース。ファンからは「よろしく頼みます」「これでようやく優勝です」「ようやく球団から発表あった マボロシじゃなかった 大砲 ウッズ2世になってくれ」などとコメントされている。（Full-Count編集部）