最初に「訪日」したアメリカ人は？日本史が好きな人でも、多くは「日本に最初に来航したアメリカ人は誰か」と問われたら、いわゆる黒船来航で有名なマシュー・カルブレイス・ペリーだと答えるのではないでしょうか。幕末のペリー黒船来航の本当の狙い…アメリカは日本の「３つの港」を中継地にしたかった！モリソン号事件のことを挙げる人もいるかも知れませんが、モリソン号は奉行所や薩摩藩から砲撃を受けており、ペリーのように