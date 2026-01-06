¥Ú¥é¥ë¥¿¤Îº£µ¨Ç¯Êð¤Ï800Ëü¥É¥ë¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢FA»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÂçÊªÁª¼ê¤¬½ù¡¹¤Ë¿·Å·ÃÏ¤ò·è¤á¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥È¥ì¡¼¥É»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¤ÎºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¡Ê¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ë¤Ë´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÁèÃ¥Àï¤Ë²Ã¤ï¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ­¼Ô¤È¥¦¥£¥ë¡¦¥µ¥â¥óµ­¼Ô¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢¡Ö1·î¤ò·Þ¤¨¤¿MLB¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î³ÆµåÃÄ¤Î¸½¾õ¡×¤È¤·¤ÆÍ­ÎÏ¥Á