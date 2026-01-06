¥É·³¤¬ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë»²²Ã¤«¡¡¥ä·³¤é¤âÇ®»ëÀþ¡Ä³Ê°ÂÇ¯Êð¤ÎÎ¢¤Ç¹â¤¤¡ÈÂå²Á¡É
¥Ú¥é¥ë¥¿¤Îº£µ¨Ç¯Êð¤Ï800Ëü¥É¥ë
¡¡¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢FA»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÂçÊªÁª¼ê¤¬½ù¡¹¤Ë¿·Å·ÃÏ¤ò·è¤á¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥È¥ì¡¼¥É»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¤ÎºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¡Ê¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ë¤Ë´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÁèÃ¥Àï¤Ë²Ã¤ï¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤È¥¦¥£¥ë¡¦¥µ¥â¥óµ¼Ô¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢¡Ö1·î¤ò·Þ¤¨¤¿MLB¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î³ÆµåÃÄ¤Î¸½¾õ¡×¤È¤·¤ÆÍÎÏ¥Á¡¼¥à¤Î¥ª¥Õ¤òÅ¸Ë¾¡£ºòµ¨¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¾¡Î¨¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥É¸ò¾Ä¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î2µåÃÄ¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡29ºÐ¤Î¥Ú¥é¥ë¥¿¤Ï2018Ç¯¤Ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2Ç¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿ºòµ¨¤Ï33»î¹çÅÐÈÄ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿17¾¡¡Ê6ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨2.70¡¢204Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4ÅÙ¤Î2·å¾¡Íø¤òµó¤²¡¢ÄÌ»»70¾¡42ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.59¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë¤Ï2ÅÙÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂÀÓ¤Ï½½Ê¬¤Ê°ìÊý¤Ç2020Ç¯¤Ë·ë¤ó¤À±äÄ¹·ÀÌó¤Ï5Ç¯1550Ëü¥É¥ë¡ÊÌó23²¯±ß¡Ë¤È³Ê°Â¤À¤Ã¤¿¡£2025¡¢2026Ç¯¤È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤ÎÇ¯Êð800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯8000Ëü±ß¡Ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ð¡¼¥²¥ó²Á³Ê¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¡ÖÄãÍ½»»µåÃÄ¤â¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤ÀÅöÁ³¡¢³ÍÆÀ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï¥ª¥Õ¤ÎFA¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢ÊÝ¾Ú¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½¼¼Â¡£¥¨¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÆóÅáÎ®¥Õ¥ë²óÅ¾¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÀèÈ¯¤ËÌá¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤é¤ò¸Ø¤ê¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤«¤é¥Ú¥é¥ë¥¿¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë