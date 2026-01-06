今季限りで現役を引退した三上朋也は2023年は巨人でプレーしたNPB通算121ホールドの三上朋也投手は2022年オフにDeNAを戦力外となると、巨人に育成契約で入団した。5月には支配下登録され22試合に登板したものの、わずか1年で再び戦力外を通告された。中継ぎ陣に不調や怪我人が出ていたことから5月には支配下登録。同年は22試合で投げ、防御率4.60ながら7ホールドの成績を残した。ただ、本人の自己評価は厳しかった。「手応えは