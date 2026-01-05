日本銀行徳島事務所が発表した「短観」=企業短期経済観測調査によりますと、県内企業の景気判断は2期ぶりに改善しました。一方、企業の人手不足は深刻です。日銀徳島事務所では、12月12日までの約1か月間、県内企業に対して景気判断に関する調査を行い、60社から回答を得ました。それによりますと、「良い」と答えた企業の割合から、「悪い」と答えた企業の割合を引いた数値は「プラス23」と、前回を4ポイント上回り、2期ぶりに改