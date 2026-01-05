「チーム内競争が激化すると思ってワクワクが止まらないシーズンに」西武は5日、埼玉・所沢市の球団事務所で仕事始めを行い、今年のチームスローガン「打破」を発表した。西口文也監督は「昨年は守り勝つ野球を掲げましたが、守るだけでは勝てない、打たなきゃ勝てないと感じました。野手にプレッシャーをかけるようですが、打ってほしい、打ってくれるだろうという期待を込めました。『打て』ってことです」と意図を明かした。