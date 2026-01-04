大分市で今月2日、住宅が全焼し一人の遺体が見つかった火事で、遺体は女性と判明しました。警察は連絡が取れなくなっているこの家の住人とみて身元の特定を進めています。 この火事は今月2日大分市新春日町の佐藤弘美さん（62）の木造一部3階建ての住宅が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。司法解剖の結果、遺体は女性で死因は焼死でした。警察は、遺体はこの家に一人で暮らし、火事のあと連絡が取れなくなっている佐