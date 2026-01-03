年齢を重ねることでどんどん増えていく「白髪」。染めなきゃ…と白髪を見つけるたびにネガティブな気持ちになってしまうことも。今年50歳を迎えた、ローフードやスーパーフードの資格をもち、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんは、白髪を自分でで染めるようなったそう。そこから、白髪染めが自分をケアする大事な時間に変化。ここでは、AYUMIさんが実践している「セルフヘナカラー」についてつづってくれました