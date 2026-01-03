箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）往路８位の創価大は、山下りの６区で小池莉希（３年）が区間賞となる５６分４８秒の走りで、順位をキープしてタスキをつないだ。左は赤色、右は青色と、左右違う創価大カラーのシューズで走った。走り終えての中継インタビューでは「靴を見てほしい」とシューズを紹介。「目立ちたい性格なので、この靴を履いて走って区間賞をとれて本当にうれしいです」と笑顔だった