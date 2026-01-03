２０２６年シーズンで就任３年目を迎え、２４年以来のＶ奪還を狙う巨人の阿部慎之助監督（４６）。リーグ３位に沈み悔しさが残った２５年シーズンは、何事にも動じない指揮官にとっても過酷な１年となっていた。就任１年目の２４年に球団としては４年ぶり３９度目となるセ・リーグ制覇を成し遂げた阿部監督。連覇を目指し挑んだ２５年シーズンだったが、若きエース・戸郷が開幕から精彩を欠き８勝９敗の防御率４・１４に終わる