Q. 今年こそ貯金できるようになりたいです！ 目標設定のコツがあれば教えてくださいQ. 「毎年、新年を迎えるたびに『今年こそ貯金するぞ！』と意気込んで目標を立てるのですが、いつの間にか挫折してしまいます。いつも途中で、やる気が続かなくなってしまうのです。モチベーションを保ちながら、目標を達成するコツがあれば教えてください」A. 目標達成のコツは、「小さく・具体的に・一緒に」目標を立てることです「今年こそ！」