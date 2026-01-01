第4回現役ドラフトで“元ドラ1”の佐藤直樹を獲得2025年12月9日に第4回現役ドラフトが行われ、2021年以降Aクラスから遠ざかっている楽天は、過去3回で放出、獲得した選手6人のうち5人が既に戦力外通告を受ける、厳しい状況だ。ここでは過去3年間の移籍選手を振り返る。第1回はオコエ瑠偉外野手を巨人へ、広島から正隨優弥外野手を獲得。オコエは2025年オフに巨人を自由契約となったが、3年間で150試合に出場。一方の正隨は2023