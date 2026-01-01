【上坂樹里】キラキラした王道の輝き大ブレークが予想される注目の女優やアイドルを毎年、本紙や「タレントパワーランキング」WEBなどで俳優の分析を手がける評論家・高倉文紀がセレクトしてきたが、2024年版で取り上げた高石あかりが25年度後期NHK朝ドラ「ばけばけ」ヒロインに抜擢、25年版で紹介した森田望智は27年度前期の朝ドラヒロインに決定した。今回の7人も、間違いなく連ドラや映画の主演で活躍する超A級の逸材揃いだ。