声優の楠木ともりが１日、自身のＸを更新し、結婚したことを明らかにした。「新年明けましておめでとうございます」と切り出す自筆の文書を発表。「私事で恐縮ですが、学生の頃からお付き合いしている方と結婚する運びとなりました」と明らかに。お相手については芸能関係ではないといい「今後とも臆測での発信や詮索はお控えいただきますようお願いいたします」としている。続けて「お仕事は今と変わらず向き合い、一層成