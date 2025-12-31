ロシアの反腐敗活動家たちが、ウラジーミル・プーチン大統領に引き渡されたと主張する、クリミア半島の超豪華な秘密別荘の内部を公開した。ロシアの野党指導者だったアレクセイ・ナワリヌイ氏が設立した反腐敗財団（FBK）は最近の報告書で、「クリミア半島南部、黒海を見下ろすケープ・アヤ（Cape Aya）の断崖上に位置する巨大宮殿が、9000万ポンド（約189億円）以上の費用を投じて改修されたのち、プーチン大統領に引き渡された」