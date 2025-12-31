¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬£³£±Æü¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢È¾À¤µª¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï²¸·Ã¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂåÂØºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ï£±¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê£²£¸¡¦£·±ß¤ÎËÜÂ§ÀÇÎ¨¤Ë¡¢£²£µ¡¦£±±ß¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÏÆ»Ï©ºâ¸»¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢£±£¹£·£´Ç¯¤Ë£²Ç¯´Ö¸ÂÄê¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±äÄ¹¤äÀÇÎ¨°ú¤­¾å¤²¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤Ë»ÈÅÓ¤ò¸ÂÄê