¸½¹Ô¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¥ë¡¼¥ë¤¬¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£30Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡ØRMC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹¶·âÂ¦¤ÎÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¡¢¼éÈ÷Â¦¤ÎºÇ¸åÊý¤«¤é2¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¿ÈÂÎ¤ÎÉô°Ì¡Ê¼ê¤äÏÓ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î°ìÉô¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ì¤Ð¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¸µ»Ø´ø´±¤Ç¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼É¾µÄ²ñ(IFAB)¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë»ðÌä°Ñ°÷²ñ¤È¥µ¥Ã¥«¡¼»ðÌä°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤