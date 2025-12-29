［高校選手権・１回戦］奈良育英（奈良）２（３PK２）２矢板中央（栃木）／12月29日／ゼットエーオリプリ12月29日に行なわれた第104回全国高校サッカー選手権の１回戦で、５年連続出場の奈良育英が、過去４度ベスト４に進んでいる常連校の矢板中央と対戦。２ー２で突入したPK戦を制し、４年ぶりの初戦突破を果たした。奈良育英は特別な思いを背負って、全国の舞台に臨んでいた。今年７月に10番を背負っていた３年生の森嶋大琥