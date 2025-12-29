天国の友に届け！２人のチームメイトが急逝した奈良育英、常連校・矢板中央を撃破！悲しみを乗り越えて掴んだ全国１勝【選手権】
［高校選手権・１回戦］奈良育英（奈良）２（３PK２）２矢板中央（栃木）／12月29日／ゼットエーオリプリ
12月29日に行なわれた第104回全国高校サッカー選手権の１回戦で、５年連続出場の奈良育英が、過去４度ベスト４に進んでいる常連校の矢板中央と対戦。２ー２で突入したPK戦を制し、４年ぶりの初戦突破を果たした。
奈良育英は特別な思いを背負って、全国の舞台に臨んでいた。今年７月に10番を背負っていた３年生の森嶋大琥さんが白血病でこの世を去ったのだ。
さらに、その１か月後には、２年生のDFの東愛流さんが交通事故で他界。悲しみを乗り越えて掴んだ選手権の切符だった。
森嶋を登録メンバーに入れて挑む今大会。ベンチには10番と13番のユニホームが掲げられた。
奈良育英は前半16分、CKのこぼれ球をMFの横田陽人が押し込み、先制に成功する。
しかし、その４分後、相手のエース、平野巧にドリブル突破から左足のシュートを決められ、同点とされる。
それでも後半20分、福西恭英のパスを受けたMF柑本凛伍がダイレクトシュートでネットを揺らし、勝ち越し点を奪った。
だが、このまま逃げ切るかに思われた後半アディショナルタイムに失点。勝負の行方はPK戦に委ねられる。この攻防を３−２制し、見事に難敵を下した奈良育英。その戦いぶりは天国の２人に届いたはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！
12月29日に行なわれた第104回全国高校サッカー選手権の１回戦で、５年連続出場の奈良育英が、過去４度ベスト４に進んでいる常連校の矢板中央と対戦。２ー２で突入したPK戦を制し、４年ぶりの初戦突破を果たした。
奈良育英は特別な思いを背負って、全国の舞台に臨んでいた。今年７月に10番を背負っていた３年生の森嶋大琥さんが白血病でこの世を去ったのだ。
森嶋を登録メンバーに入れて挑む今大会。ベンチには10番と13番のユニホームが掲げられた。
奈良育英は前半16分、CKのこぼれ球をMFの横田陽人が押し込み、先制に成功する。
しかし、その４分後、相手のエース、平野巧にドリブル突破から左足のシュートを決められ、同点とされる。
それでも後半20分、福西恭英のパスを受けたMF柑本凛伍がダイレクトシュートでネットを揺らし、勝ち越し点を奪った。
だが、このまま逃げ切るかに思われた後半アディショナルタイムに失点。勝負の行方はPK戦に委ねられる。この攻防を３−２制し、見事に難敵を下した奈良育英。その戦いぶりは天国の２人に届いたはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！