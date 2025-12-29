インスタグラムを更新今季限りで引退した中田翔氏が29日にインスタグラムを更新。「こんな偶然ある？」と綴り、シンガポールで元チームメートの近藤健介外野手と遭遇したことを報告。2ショットを投稿している。中田氏は「シンガポールでまさかの遭遇！！笑こんな偶然ある？」と投稿。ハッシュタグで「コンちゃん」と付け加えた。近藤は日本ハム時代のチームメート。笑顔でカメラに収まった。中田氏は日本ハム時代に打点王3