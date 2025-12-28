生でシャキシャキ、火を通せばホクホク、さまざまな食感を楽しめる長芋。和・洋どちらの味付けとも相性が良く、献立のテイストに合わせて自在にアレンジできる万能食材です。そこで今回は、長芋の人気レシピランキングTOP10をご紹介。焼くだけ・和えるだけの簡単メニューから、思わずリピートしたくなる定番おかずまで幅広くランクインしています。今日の献立に加えたくなる一品がきっと見つかりますよ。■【人気No.1】ホクホク！