2025年総決算の「TIME」特集号、AIやロス大火に並ぶニュース米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が、米国の老舗ニュース雑誌「TIME」の2025年を振り返る特集号で表紙を飾り、海外のファンからも驚きの声が上がっている。大谷が登場しているのは今年の時事を紹介する「2025年総決算」の特別号で、米国のトランプ大統領やAIのイメージ、ロサンゼルスの山火事に立ち向かう消防士とともに大谷の写真が大きく使われている。トラン