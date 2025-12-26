今、最も読まなければならないミステリー作家は佐々木譲である。このことは声を大にして言いたい。最新長篇『分裂蜂起』（集英社）が世に出たばかりだから特に言いたい。1979年デビューの佐々木は半世紀近い間、常に最前列で走り続けてきた作家である。太平洋戦争に題材を採った冒険小説で読者の心を沸き立たせたかと思えば、時代をさらにさかのぼり、北海道の地で行われてきた帝国主義的非道に断固として否と叫び、常に社