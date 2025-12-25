「ドジャース・ネーション」が称えた大谷とジャッジの影響力来季もMLB“2大スター”の競演に期待が高まっている。「ドジャース・ネーション」は23日（日本時間24日）、公式X（旧ツイッター）を更新。「ショウヘイ・オオタニとアーロン・ジャッジの全盛期に彼らのプレーが見られることは、最高の喜びだ」と、MLBをけん引する2人の活躍を称えた。両者は2025年のリーグMVPを受賞。大谷翔平投手（ドジャース）は3年連続4度目、アー