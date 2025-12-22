実物資産とは？ 実物資産とは、以下のように物理的な形を持ち、それ自体に価値が認められる資産のことを指します。 土地 建物 貴金属 美術品など 貴金属は、金属のなかでも特に産出量が少なく希少であり、工業用途や宝飾品としての需要が高いです。また、不動産は住居や事業用として実際に利用できる価値があります。 金融市場の混乱時や経済危機においても、実物資産は物理的に存在し続けるため、価値がゼ