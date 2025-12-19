1Ç¯Ê¬¤Î°áÎà¤ò¤¹¤Ã¤­¤ê¼ý¤á¤ë¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¼ýÇ¼¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¡¦8ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î´ß¾å¤Î¤¾¤ß¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¡£¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ÎËÜ¿ô¤ÇÉþ¤ÎÎÌ¤ò´ÉÍý¤·¤¿¤ê¡¢Æ°Àþ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¼ýÇ¼¾ì½ê¤ò·è¤á¤¿¤ê¤È¡¢Ç¯´Ö¤ò¤È¤ª¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤­¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤ªÊ¹¤­¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éþ¤ÎÅ¬ÀµÎÌ¤Ï¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ÎËÜ¿ô¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤ï¤¬²È¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÏÉ×¤ÈÈ¾Ê¬¤ËÊ¬¤±¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë´§º§Áòº×ÍÑ¤â´Þ