お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が17日、オフィシャルブログを更新。１歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの“浅草デート”の様子を公開した。 この日、東は『パンダもいる浅草花やしき最高！』と題してブログを更新。「もか様と浅草デート」と報告し「八郎じぃじに興味深々」と浅草六区通りに設置されている 東の父で昭和を代表するコメディアンの故・東八郎さんの写真を見上げる次女の姿を公開した。 東京・浅草の遊園地「浅草花