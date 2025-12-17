スペイン１部で日本代表ＭＦ久保建英（２４）の所属するレアル・ソシエダードは国王杯３回戦（１６日＝日本時間１７日）で３部エルデンセに２―１で勝利し、ベスト１６進出を決めた。Ｒソシエダードがセルヒオ・フランシスコ監督を解任して迎えた初戦はＢチームのジョン・アンソテギ監督が指揮。右ウイングで先発した久保は積極的にゴール前へ攻め込む場面もあったが、決定機を演出できないまま後半４０分に交代となった。チー